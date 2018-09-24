Çavuşoğlu: Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı
BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Mülteciler' konulu oturumda bir konuşma yaptı.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır.
Masum insanları yalnız bırakmadık, onları zalim rejimin ya da DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin eline bırakmadık.
Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi.
Terörle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık.
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