ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'a FETÖ'nün iadesi için çalıştıklarını söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.
FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON
Bakan Çavuşoğlu: ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilmeyi planlıyor.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.