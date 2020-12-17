17 Aralık 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

ABD yaptırım kararı

"Biz yine de iyi niyetle bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD kabul etmedi"

"S-400'lerden geri adım atılmayacak"

"Biz savunma sanayinde şu anda dünyaya çok fazla bağımlı değiliz"

"FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Biden herkesten daha iyi biliyor"

"Amerika isterse normalleşebiliriz. PKK/YPG'ye destek vermeye devam ederse bu gerginlik devam eder."

Doğu Akdeniz gerilimi

Bir konferans planlıyoruz, burada herkes olacak

"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda ne yapabileceğimizi herkese gösterdik. Hem diplomasi yoluyla hem de sahada attığımız adımlarla"



"Son AB Zirvesi'ndeki açıklama bir öncekine göre daha makul"

Yunanistan şimdi hangi mazereti bulacak? Yunanistan'ın bir karar vermesi gerekiyor. Yunanistan diplomasi mi istiyor, AB'nin arkasına mı saklanacak?

"Fransa Dışişleri bakanı "birbirimize karşı açıklamalardan vazgeçelim" dedi. Paris'te bugün yol haritası için bir toplantı yapılacak"

"AB'nin bir bölgesel aktör olarak başka bir aktör olan Türkiye'ye yönelik tavrı makul olmalı. Böyle olduğu zaman Türkiye'den karşılık bulur"

KARABAĞ'DA RUSYA İLE ORTAK GÖZLEM NOKTASI

"Güney Kafkasya'daki istikrardan Ermenistan ve Ermenistan halkı da faydalanır"



"Etkin çok taraflılığı savunan bir yönetim Türkiye gibi bir ülkeyi göz ardı etmez"



"Rusya'nın ihlalleri durdurması gerekiyor. Aksi takdirde Aliyev gerekli mesajı verdi"



"Kalıcı ateşkes için en kısa sürede kurulacak"

"Azerbaycan'ın gösterdiği noktalarda olacak"

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN ÇARPITILAN SÖZLERİ

"Buradan başka bir şey çıkarmasınlar. Seçim olsa da halk sizi iktidara getirmez demek istedim"

PKK/YPG'NİN PEŞMERGEYE SALDIRISI

Bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi