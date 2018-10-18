Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Kandahar Valisinin başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatlarını kaybettiği saldırıyı kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’da bugün Kandahar Valisinin başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü ve İstihbarat Şefinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatlarını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.
Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları akim kılmayı amaçlayan bu saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz” denildi.
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