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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıyı kınayarak Afgan halkına taziye mesajı gönderdi.

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Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen terör saldırısını kınayarak, Afgan halkına taziye mesajı iletti.
 
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün Gazne ve Uruzgan vilayetlerindeki güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.
 
Kabil'de protestocuların arasında düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

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