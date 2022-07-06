İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2343
  • EURO
    17,5841
  • ALTIN
    976.638
  • BIST100
    2387.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti
Güncel

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Eski bakan hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Eski Bakanı İlter Türkmen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
ABONE OL

1949 –1991 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri Eski Bakanlarından, eski Müsteşar, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde (New York ve Cenevre) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, İlter Türkmen 6 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı:

Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.