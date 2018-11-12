Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki bombalı saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırıyı kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kabil’de bugün Gazne ve Uruzgan vilayetlerindeki güvenlik durumunu protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.
Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.
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