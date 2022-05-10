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Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da maden saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

DHA10 Mayıs 2022 Salı 23:38 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." (DHA)

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