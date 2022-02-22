Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın kararını reddediyoruz

22 Şubat 2022 Salı 00:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 02:10

Dışişleri Bakanlığı, "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" mesajı yayımladı. Bakanlıktan ayrıca, "Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir." açıklaması yapıldı.

UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARA UYARI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan diğer açıklama ise şu şekilde:

"Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."