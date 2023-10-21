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Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne atama

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli getirildi.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 11:39 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne atama
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanan 1978 Ankara doğumlu Keçeli, Dışişleri Bakanlığındaki meslek hayatına 2005'te başladı.

Yurt dışında Türkiye'nin Washington ve Bakü Büyükelçiliklerinde çalışan Keçeli, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne atanmadan önce Bakan Özel Müşavirliğinde Elçi-Genel Müdür Yardımcısı olan Keçeli, Ankara'da Bakan Özel Müşavirliği, Müsteşar Özel Müşavirliği, Müsteşar İkili Siyasi İlişkiler Yardımcılığı ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı birimlerinde farklı görevlerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığında göreve başlamadan önce basın mensubu ve akademisyen olarak çalışan Keçeli, lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi Bölümü'nde, yüksek lisansını ise University of Kent at Canterbury'de uluslararası ilişkiler alanında tamamladı ve Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı.

Keçeli'den önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Tanju Bilgiç yürütüyordu.

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü
  • Öncü Keçeli
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