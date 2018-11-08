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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunması yeni bir uygulama değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunmasının yeni bir uygulama olmadığını bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna" yönelik ifadelerine ilişkin soruya yazılı açıklamayla yanıt verdi.
 
Bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemesinin yeni bir uygulama olmadığını belirten Aksoy, "Bilindiği üzere, hem sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemekle mükelleftir. Ülkemiz de tabiatıyla Yunanistan'ın altı deniz mili genişliğindeki hava sahasını tanımakta, Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden gerçekleştirilen intikal uçuşları için uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak uçuş izni talebinde bulunmaktadır. Bu yeni bir uygulama değildir." ifadelerini kullandı. 

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