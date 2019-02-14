Dışişleri Bakanlığı, Üsküp yakınlarında 13 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam saatlerinde Üsküp yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Üsküp yakınlarında dün akşam yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği trafik kazasında 13 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.