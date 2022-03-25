Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, insani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılması temennisinde bulunuldu.

Etiyopya hükümeti, dün Tigray eyaletinde iç çatışmadan etkilenen ve yerinden olan kişilere daha hızlı yardım ulaştırılması için tek taraflı ateşkes ilan edilmişti.

Etiyopya'da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açmıştı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.