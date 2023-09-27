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Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Hankendi'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde meydana gelen patlamaya ilişkin, 'İhtiyaç duyulması halinde Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır' açıklamasını yaptı.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Hankendi'' açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde 25 Eylül günü bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de ağır yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İhtiyaç duyulması halinde Türkiye gerekli yardımda bulunmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

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