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Dışişleri'nden Gazze açıklaması: Türkiye en çok yardım yapan ülke

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda' dedi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Gazze açıklaması: Türkiye en çok yardım yapan ülke
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye'nin, Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu belirtti.

"TOPLAM İNSANİ YARDIMLARIMIZ 52 BİN TONU AŞTI"

Keçeli, "Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı." dedi.

  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
  • gazze
  • filistin

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