Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy: PKK terör örgütü Irak topraklarını üs olarak kullanmaktadır
Dışişleri Sözcüsü Aksoy:Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir
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