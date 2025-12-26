İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9271
  • EURO
    50,5651
  • ALTIN
    6244.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahaledir
Güncel

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahaledir

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır

AA26 Aralık 2025 Cuma 20:20 - Güncelleme:
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahaledir
ABONE OL

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, işgalci İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığına ilişkin açıklaması hakkında şu mesajı paylaştı:

İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır.

Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.