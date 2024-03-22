İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0095
  • EURO
    34,6838
  • ALTIN
    2237.76
  • BIST100
    9146.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri'nden İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki
Güncel

Dışişleri'nden İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail hükümetinin bazı üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sözcü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşıma, 'Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir.' sözleriyle tepki gösterdi.

AA22 Mart 2024 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Dışişleri'nden İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki
ABONE OL

Sözcü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımı konusuna ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

İsrail makamlarının, Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana, Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcadıklarını, kendilerine bir dokunulmazlık zırhı yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Keçeli, gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirtti.

Keçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak, İsrail'in Gazze'de son 6 aydır işlediği suçlar, artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir.

Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.