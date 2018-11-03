Dışişleri: Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uganda'daki 29 ekim resepsiyonuna Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetiyle katılan Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp ve bazı Büyükelçlik çalışanları hakkında soruşturma başlatıldığını açıldı.

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Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.