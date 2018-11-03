Dışişleri: Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uganda'daki 29 ekim resepsiyonuna Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetiyle katılan Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp ve bazı Büyükelçlik çalışanları hakkında soruşturma başlatıldığını açıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 Kasım 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.