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Dışişleri: Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uganda'daki 29 ekim resepsiyonuna Yunan mitolojik tanrılarının kıyafetiyle katılan Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp ve bazı Büyükelçlik çalışanları hakkında soruşturma başlatıldığını açıldı.

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