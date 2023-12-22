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Dışişlerinden Çekya'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde düzenlenen ve 15'ten fazla kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından başsağlığı mesajı yayımlandı.

AA22 Aralık 2023 Cuma 00:22 - Güncelleme:
Dışişlerinden Çekya'daki silahlı saldırı için başsağlığı mesajı
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Keçeli, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Prag'da bugün gerçekleştirilen saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Çek halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Mevcut bilgilere göre olayda zarar gören Türk vatandaşı olmadığını belirten Keçeli, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin Çekya makamlarıyla temas halinde olduğunu kaydetti.

Keçeli, ihtiyaç duyan Türk vatandaşları için Büyükelçiliğin ve Türk Konsolosluk Çağrı Merkezi iletişim bilgilerini paylaştı.

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ndeki silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 15'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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