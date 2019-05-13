Dışişleri'nden Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftara ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesi hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti: