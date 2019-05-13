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Dışişleri'nden Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy FETÖ'cü hainlerin de davet edildiği Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın protesto ettiği iftar ile ilgili açıklamada bulundu. Aksoy 'Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir' dedi.

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 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftara ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesi hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 8 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşılarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadelenin en temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz." 

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