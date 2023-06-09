Dışişleri Bakanlığı, Sudan'dan tahliye operasyonları kapsamında, son iki günde 94 kişinin, bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesi gerçekleştirildiğini açıkladı.
#Sudan'dan tahliye operasyonlarımız kapsamında, son iki günde 94 kişiyi daha tahliye ettik.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023
Bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik.
Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.
Vatandaşlarımızın... pic.twitter.com/349KBzv61S