Dışişleri Bakanlığı, Sudan'dan tahliye operasyonları kapsamında, son iki günde 94 kişinin, bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

#Sudan'dan tahliye operasyonlarımız kapsamında, son iki günde 94 kişiyi daha tahliye ettik.



Bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik.



Tahliye çabalarımıza destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.



Vatandaşlarımızın... pic.twitter.com/349KBzv61S — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023