İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4327
  • EURO
    25,2872
  • ALTIN
    1478.21
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dışişleri'nden Sudan'daki tahliye süreci için açıklama: 2 bin 382 kişi tahliye edildi
Güncel

Dışişleri'nden Sudan'daki tahliye süreci için açıklama: 2 bin 382 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'dan tahliye operasyonları kapsamında, son iki günde 94 kişinin, bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2 bin 382 kişinin tahliyesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

9 Haziran 2023 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Dışişleri'nden Sudan'daki tahliye süreci için açıklama: 2 bin 382 kişi tahliye edildi
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'dan tahliye operasyonları kapsamında, son iki günde 94 kişinin, bugüne kadar 1961'i vatandaşımız olmak üzere toplam 2382 kişinin tahliyesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.