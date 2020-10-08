08 Ekim 2020 Perşembe 13:50 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:50

Diyanet 5 bin personel alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Bakanlığı 5 bin personel alımını KPSS puanına göre yapacak. Başvuru şartları ve başvuru tarihi ise merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 bin 500 imam-hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 100 müezzin-kayyım olmak üzere sözlü sınav sonucuna göre 5100 kişi alınacak. Peki Diyanet 5 bin personel alımı ne zaman 2020? İşte başvuru tarihi ve şartları

DİYANET 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2020?

Diyanet 5 bin personel alımı için gerekli şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

KONTENJANIN 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.