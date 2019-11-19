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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 1 yılda sigaradan 100 bin kişi öldü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigaranın yol açtığı ölümlere dikkat çekerek, 'Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Küsuratı da var, ben 100 bin diyorum. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Küsuratı da var, ben 100 bin diyorum. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Bu ne korkunç bir düşmandır, felakettir. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz." sözlerine yer verdi.
 
 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu öğreticilerine yönelik, "Temel Afet Bilinci" konulu seminere katılan Erbaş, kişilerin ve kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında din, can, akıl, nesil ve malının korunması için çalışması gerektiğini belirtti.
 
Konuşmasının devamında ise Erbaş, "İşte AFAD'ın amacı bu. Biz de ona destek oluyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Fetvalar kitabında yer alan bilgiye göre, din, can, akıl, nesil ve malı korumanın farz, zarar verilmesinin ise haram olduğu belirtiliyor. Neslimizi de bu çizgide yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman bu 5 şeye zarar veren her şeyle bizim mücadele etmemiz lazım, etmeye çalışıyoruz." dedi.
 

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