Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Gazze'de eşi görülmemiş katliamlar yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Cami'nde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" programına iştirak etti.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde düzenlenen "Gazze için duaya duruyoruz" etkinliği kapsamında, Hacı Bayram Veli Cami'ndeki dua programında, yatsı namazı öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua eden Erbaş, Gazze'de eşi görülmemiş katliamlar yapıldığını, Filistin'in yetimler yurduna döndüğünü ifade etti.

Filistinlilerin Gazze'de zalimlere karşı mücadele ettiğini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

"Filistinli kardeşlerimizi muzaffer eyle, onlara zafer nasip eyle ya Rabbi. Tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Filistin kan ağlıyor. Peygamberler mirası Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle Allah'ım. Hz. İbrahim'den Hz. Süleyman'a kadar birçok peygamberin tevhit, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde yaşanan acıları bir an önce durdur ya Rabbi."