Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac organizasyonunda görevli personelle bayramlaştı

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Mekke'de bu yılki hac organizasyonunda görev alan personelle bayramlaştı.

Mekke Din Hizmetleri Ataşelik Binasında düzenlenen etkinlikte Erbaş, bu yıl cuma günü Arafat'ta vakfeye durulduğunu ve bu durumun "hacc-ı ekber" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"En büyük hac nasip oldu. Vakfemizi, dualarımızı yaptık. Şeytan taşlamaları yaptıktan sonra inşallah 40 bine yakın vatandaşımızın hacları tamam olmuş olacak." diyen Erbaş, hacıların tamamı Türkiye'ye dönene kadar ekiplerin Mekke ve Medine'deki görevlerine devam edeceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre organizasyonundaki başarısına değinen Ali Erbaş, "Türkiye'nin hac organizasyonunda geldiği nokta bizi sevindiriyor. İslam ülkelerinin temsilcilerinden, Suudi Arabistan yetkililerinden ve Hac Bakanından, Türkiye'nin hac konusunda geldiği noktayı duymak bizi mutlu ediyor. Ülkemiz adına seviniyoruz. Sorumluluğumuzu da artırıyor. Bizim örnek olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin geçmişten bu yana Müslüman ülkelere destek olduğunu ve ümmetin birliğini sağladığını belirten Erbaş, Türk milletinin kurduğu devletlerle İslam medeniyetine öncülük ettiğini vurguladı.

Hacda hizmet etmenin sadece görev değil, aynı zamanda ibadet olduğunu dile getiren Erbaş, personelin bu ibadetinin kabul olması için dua etti.

Bayramlaşmaya, Erbaş'ın yanı sıra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı da katıldı.