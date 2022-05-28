Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Husein Kavazovic ile bir araya geldi

Bosna Hersek İslam Birliği (Riyaset) idare binasının açılış töreni için geldiği Saraybosna'da, Kavazovic ile görüşen Erbaş, Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gönlünde Bosna Hersek'in ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğunu belirten Erbaş, "Her zaman onun emanetine sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz. Bir İslam şehri içindeki eserleriyle camileriyle kütüphaneleriyle minareleriyle kendisini gösterir. Bosna Hersek'te biz bunların hepsini görüyoruz." dedi.

Kavazovic de Türkiye ile Bosna Hersek'in kardeşliğine işaret ederek, Türkiye ile Bosna Hersek'in bayrakları farklı olsa da kardeşlik manasında tek bir bayrak taşıdıklarını dile getirdi.

Erbaş ayrıca, Saraybosna'nın ilk mescidi Hünkar Camii'ni de ziyaret etti.

Ziyaretlere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Yunus Keleş de katıldı.