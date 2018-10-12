Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kazakistan ile din alanındaki ilişkilerimizin daha da ileri noktalara taşınması gerektiğini düşünüyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'da, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Serikbay Oraz ve Kazakistan Toplumsal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev ile ayrı ayrı görüştü.

Hazret Sultan Camisi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında din alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'nin üst düzeyde yapıldığını belirterek, kongrenin dünya Müslümanları arasındaki birlik ve beraberliği olumlu etkileyeceğini ifade etti.

Oraz da Kazak imamlarının din eğitimine sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, "Bugün yaklaşık 100 imamımız Türkiye'de eğitimlerini geliştirmektedir. Türk kardeşlerimizin her zaman din alanındaki desteğini hissediyoruz." dedi.

Görüşmenin ardından camide cuma namazı kıldıran Erbaş, Kuran-ı Kerim okudu. Erbaş'ın okuduğu Kuran-ı Kerim 10 binden fazla cemaat tarafından dinlendi.

Toplumsal Kalkınma Bakanı Kaletayev ile görüşme

Erbaş'ın Toplumsal Kalkınma Bakanı Kaletayev ile yaptığı görüşmede de din alanındaki karşılıklı ilişkileri geliştirme konuları müzakere edildi.

Görüşmede Kazakistan'da görev yapan Türk din görevlilerinin vizelerinin 6 aydan 1 yıla çıkartılması ve her bir yılda yenilenmesi hususunda görüş birliğine varıldı. Eğitim alanında sunulan hizmetlerle ilgili protokol imzalanması konusunun da ele alındığı görüşmede, Erbaş, Bakan Kaletayev ile Baş Müftü Oraz'ı protokol imzalamak için Türkiye'ye davet etti.

Erbaş, ayrıca Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Nevzat Uyanık ve elçilik müşavirleriyle görüşmeler yaptı. Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, Kazakistan'daki faaliyetler hakkında sunum yaptı.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezini de ziyaret eden Erbaş, Merkez Müdür Vekili Almagül İsina ve Türkçe kursları kursiyerleriyle bir araya geldi.

Erbaş, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) Astana ofisinde ise TİKA Ofis Koordinatörü Evren Rutbil ile görüştü, TİKA'nın Kazakistan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İki ülke arasındaki dini ilişkileri AA muhabirine değerlendiren Erbaş, şu an Kazakistan'daki camilerde 18 Türk imamının görev yaptığını söyledi.

Erbaş, "İhtisas merkezlerimizde zaman zaman Kazakistanlı din görevlilerin bir kısmının eğitimlerini daha nitelikli hale getirip, gönderiyoruz. Ülkesinde görevlerine devam ediyorlar. Kazakistan ile din alanındaki ilişkilerimizin daha da ileri noktalara taşınması gerektiğini düşünüyorum. Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin bünyesinde ilahiyat fakültesinin kurulmasını arzu ediyoruz. Eğer kurulursa nüfusun yoğun olduğu Astana'da olması çok daha iyi ve faydalı olur." değerlendirmesinde bulundu"