Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an kursu ve gençlik merkezi açılışlarına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile 81 ilin il müftüsünün katıldığı "43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı" için Antalya'da bulunan Erbaş, Kızıltoprak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Muratpaşa İlçe Müftülüğünün yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Müftülüğü gezerek bilgi alan Erbaş ardından Muratpaşa İlçe Müftülüğünce Yüksekalan Mahallesi'nde yaptırılan Ahmet Hamdi Akseki Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi'ni de hizmete açtı.

Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın çocuğun 4-6 yaş Kur'an kurslarından eğitim aldığını belirten Erbaş, çocuklara bu kurslarda saygıyı, Allah, peygamber, vatan, devlet, bayrak ve ezan sevgisini öğrettiklerini kaydetti.

Erbaş'a açılışlarda Antalya Valisi Hulusi Şahin de eşlik etti.