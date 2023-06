Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle bir araya geldi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Aksaray'dan gelen Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinden oluşan 38 kişilik grubu başkanlığın toplantı salonunda kabul etti.

Başkanlığının çocuklara, gençlere yönelik faaliyetler yaptığını aktaran Erbaş, çocukların ve gençlerin daha fazla etkinliklerde yer almasını istediklerini belirtti.

İslam dininin temelinin eğitimle atıldığını vurgulayan Erbaş, "Ne kadar manidar değil mi? İlk inen sure 'oku' diye başlıyor. İkinci inen sure 'yaz' diye başlıyor. İslam'ın güzelliğine bakar mısınız? Bunu unutmayın. Bununla her zaman iftihar edeceğiz, övüneceğiz ve medeniyetimize sahip çıkacağız. Ama sahip çıkarken çok okumamız lazım. Kendimizi yetiştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İbni Sina, Biruni, Farabi, Akşemseddin gibi ilim insanlarını örnek veren Erbaş, "Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, din dersi... Bunlar ne kadar önemliyse matematik, fizik, sosyal bilgiler, tarih, fen bilimleri de o kadar önemli bizim inancımıza göre. İslam bilgiye, ilme çok önem veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.