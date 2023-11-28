Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onların derdi büyük, onların derdi Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da düzenlenen Hayırseverler Buluşması Programı'na katıldı.

Programda konuşan Erbaş Gazze'ye saldıran İsrail'in arkasındaki güçlere değinerek, "Bugün 7-8 milyonluk İsrail'in orada milyonlarca Müslümanın gözü önünde binlerce çocuğu, kadını, masum insanı öldürebilmesi mümkün mü? Kim var arkasında, Haçlılar var, Siyonist Yahudiler olduğu gibi Siyonist Hristiyanlar var. Onların derdi büyük. Onların derdi Türkiye!" dedi.



"DEVLETİMİZE VAKIFLARIMIZ DESTEK OLMAMIŞ OLSAYDI, DEVLETİMİZ DAHA ÇOK SIKINTI YAŞARDI"

6 Şubat depreminin tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi olduğuna dikkat çeken Erbaş şunları vurguladı:

"Ülkemizde depremler oldu. 1999 depremi, 6 Şubat depremi kadar değildi ama çok yıkıcı olmuştu. 6 Şubat depremi tarihin gördüğü en ağır depremlerden birisi. Belki de birincisi. Bu sene yaşadık. Devletimiz bütün kurumlarıyla orada ama vakıflar olmamış olsaydı, devletimize vakıflarımız destek olmamış olsaydı devlet daha çok sıkıntı yaşardı.

Yüzlerce vakıf birkaç gün içerisinde deprem bölgesinde konuşlandı. Bu bizim milletimize özgü bir davranış, anlayıştır. Bu bizim inancımızdan kaynaklanıyor. O yüzden biz medeniyetimizle ne kadar övünsek azdır. Her milletin başına zaman zaman musibetler gelir. O musibetle belalar geldiği zaman da biz isyan edenlerden değiliz."

"ONLARIN DERDİ BÜYÜK, ONLARIN DERDİ TÜRKİYE"

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Başkan Ali Erbaş şöyle devam etti:

"Biz Filistin'i yalnız bırakabilir miyiz? Bu bize yakışır mi? Hiç bırakmadık ki. Bugün 7-8 milyonluk İsrail'in orada milyonlarca Müslümanın gözü önünde binlerce çocuğu, kadını, masum insanı öldürebilmesi mümkün mü?

Kim var arkasında, Haçlılar var, Siyonist Yahudiler olduğu gibi Siyonist Hristiyanlar var. Nüfusları 500 milyonu aşkın. Siyonist Hristiyanlar, Siyonizmi istismar ederek, kullanarak İsrail'i kurdu ve bugün ileri karakol olarak kullanıyor. Dolayısıyla bizim bütün Müslümanlar olarak bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Nasıl ki bizim askerimizi şehit eden, Mehmetçiğimizi, şanlı ordumuzun mensuplarını, 30-40 senedir şehit eden PKK'lılara tırlar dolusu silahı kim gönderiyor? Siyonist Hristiyanlar gönderiyor, Haçlılar gönderiyor.

Onların derdi büyük. Onların derdi Türkiye! Son yıllarda Türkiye'ye yönelik bu saldırılar niye arttı? Bu Türkiye'nin geliştiğini gösterir. Türkiye'nin büyüdüğünü gösterir. Türkiye'nin onların gözlerini korkuttuğunu gösterir. Onların gözlerini korkutmaya devam edeceğiz inşallah hep birlikte"



Program hayırseverlere plaket verilmesi töreni ile sona erdi.