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  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor
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Erbaş, Önder İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi Projesi" kapsamında İstanbul'dan Ankara'ya gelen 40 üniversite öğrencisini Diyanet İşleri Başkanlığında kabul etti.

Burada konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının en fazla önem verdiği alanların başında gençlik hizmetlerinin geldiğini belirtti.

Filistin'de yaşananlara değinen Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında sivil toplum kuruluşlarıyla Filistin konusunda bir toplantı yapıldığını ve Filistin'e Destek Platformu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Hazreti Muhammed'in, "Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz ediniz" hadisine dikkati çeken Erbaş, "Gazze'de yaşananların gündeme taşınarak dünyaya duyurulması önemli. Ne kadar çok duyulursa İsrail o kadar sıkışır ve şu anda sıkışmış durumda. Tüm dünya artık Gazzelilerin yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr Ali Erbaş
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş
  • Ali Erbaş

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