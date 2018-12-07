Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Biz istiyoruz ki camilerimiz hem ibadetimizi yapmak için hem de dinimizi öğrendiğimiz mektepler, medreseler gibi bizlere hizmet etsin

Erbaş, Nusaybin ilçesindeki Hacı Abdulkadir Zeynebe Camisi'nin açılış törenindeki konuşmasında, camiyi yaptıran hayırsever Hacı Abdulkadir Yıldırım'a teşekkür etti.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Rabbimiz, 'Camileri ancak Allah'a, mağfiret gününe inananlar, namazlarını kılanlar, zekatlarını verenler yaptırırlar.' buyuruyor. İşte kıymetli Abdulkadir Yıldırım Bey, bu müjdeye nail olmuş, camiyi yaptırmış. İnşallah nice insanlar bu camide namaz kılarlar, rüku ederler, secde ederler. Çocuklarımız, gençlerimiz bu camide İslam’ı öğrenir. Yaz Kur'an kurslarında hafta sonu kurslarda cıvıl cıvıl bu cami dolar taşar inşallah."

Erbaş, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi ve suffeyi inşa ettiğini anımsatarak, "Biz istiyoruz ki camilerimiz hem ibadetimizi yapmak için hem de dinimizi öğrendiğimiz mektepler, medreseler gibi bizlere hizmet etsin. Bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar yapılmasını sağlayan hayırseverimizden ve bütün geçmişlerinden Allah razı olsun. Rabbim bu camimizden ezanları eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve vatandaşlarla caminin açılışı gerçekleştirildi.

Erbaş, daha sonra Artuklu ilçesine geçerek Abdulkadir-Menci Duyan Kız Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı.

Açılışın ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erbaş, merkezin müdürü Burak Bahadır Tuzlu'dan bilgi alarak, sohbet ettiği gençlere bazı tavsiyelerde bulundu.