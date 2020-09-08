Diyanet İşleri Başkanlığı: Heybeliada'ki araziyi iade etmeye hazırız

DHA 08 Eylül 2020 Salı 13:42 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 13:53

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılında Başkanlığa tahsis edilen İstanbul Heybeliada'daki araziyle ilgili olarak bazı medya organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, haberlerde sözü edilen alanların 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı sanatoryumun kapanmasının ardından 13 yıl boş kaldığı belirtilerek "Bu sürenin ardından 2018 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pandemi hastanesi değil, geçmişte son olarak Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanılamaz durumda binaların olduğu bir alan tahsis edilmiştir. Söz konusu 200 dönümlük alanın Sanatoryum binasının da içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bölümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır" denildi.

'HEYBELİADA’DAKİ ARAZİYİ İADE ETMEYE HAZIRIZ'

Başkanlığa halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönümlük alanda, harabe durumda olan sanatoryumun idari hizmet binaları olarak kullanılan yerlerin bulunduğu hatırlatılarak, "Bazı medya kuruluşlarınca iddia edildiği gibi, söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir. Başkanlığımız Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanımına açmış ve 150 bin civarında personelimizle her türlü desteği vermeye gayret etmiş, bundan sonra da devam edecektir. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır" denildi.