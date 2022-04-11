Diyanet İşleri Başkanlığı ile TBB arasında yeni dönem! İmzalar atıldı

Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen törende, iş birliği protokolüne, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin imza attı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini ve bu çerçevede birçok kurumla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Belediyelerin, halk için sadece maddi değil manevi hizmetler de sunduğuna işaret eden Erbaş, "Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığımız bu iş birliği protokolünün hem belediyeler hem de din hizmetleri, manevi rehberlik açısından çok daha gelişeceğini, milletimizin milli, manevi alandaki çalışmalarına destek olacağını düşünüyorum." dedi.

Şahin de kalkınmanın yerelden başladığına işaret ederek, "İnsanımızın mutluluğunu, huzurunu, sağlığını, barışını istiyorsak bu tek başına fiziki ihtiyaçları gidermekle olmuyor. Bugün dünyada yaşanan sorunlarda da görüyoruz ki maneviyat çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımızla, değerli müftülerimizle yapacağımız çalışmalar bireyin huzuru, toplumun sağlığı, dünyanın geleceği için çok önemli. Bunun için bu imzayı atıyoruz. Bu imzada yaşamın her noktası var." diye konuştu.

- Diyanet İşleri Başkanlığı gönüllü belediyelerle ortak faaliyetler yürütecek

Protokolle Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı ile gönüllü belediyeler arasında yapılacak iş birliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, TBB ve belediyelere bağlı mekanlarda, dini ve milli gün ve geceler gibi özellikli zaman dilimlerinde toplumu din konusunda bilgilendirmek için programlar yapılacak. Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylere yönelik ders, seminer, konferans gibi faaliyetler gerçekleştirilecek. Sosyal uyumu sağlamak üzere göçmenlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Belediyelere nikah başvurusu yapan çiftlere isteğe bağlı evlilik öncesi ve aile eğitimleri düzenlenmesi teşvik edilecek.

Protokol kapsamında yapılması öngörülen eğitim, kültür sanat, yayın faaliyetlerine bütçe imkanları çerçevesinde destek sağlanacak. İmar planında dini tesis alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak cami, Kur'an kursu gibi yapıların inşa süreçlerinde iş birliği yapılacak.