Diyanet İşleri Başkanlığı: Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olandır Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Ahmet Yaman, 'Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır. Çünkü o, her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır.' dedi.