06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:37

Diyanet vakfı kurbanlık 2020 fiyatları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Vakıfların kurban bayramı öncesi aldığı vekaleten kurbanlık bağış işlemleri başladı. Diyanet Vakfı kurbanlık bağışlarını İslami hükümlere uygun olarak yapmaktadır. Kurban bayramına sayılı günler kala yavaş yavaş kurbanlık telaşı başladı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban bayramı için belirlediği Diyanet kurbanlık bağış 2020 fiyatları belli oldu. İşte bu senenin bağış rakamları...

DİYANET VAKFI KURBANLIK 2020 FİYATLARI

Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde” vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir.

Diyanet vakfı kurbanlık 2020 fiyatları bu sene yurt içi vekaleten kurban kesimi 975 TL, Yurt dışı kurban vekaleti ise 825 TL olarak belirlenmiştir.

KURBANLARINIZ DİYANET VAKFI GÜVENCESİNDE

Diyanet Vakfı, vekâletini aldığı kurbanlarınızı 75 ülke, 280 bölgede, İslami usullere göre “Türkiye Diyanet Vakfı Güvencesiyle” kesiyor ve dağıtıyor.

“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser, 2)

Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, birçok güzelliği ve manayı içerisinde barındırması bakımından da önemlidir. Kurban olur insan, kestiği/kestirdiği kurbanlar ile. Ulaşır takvası ve niyeti ameliyle beraber. Yaklaşır Allah’a, yakınlaşır kardeşlerine onları görmese bile.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir Müslümanın vacip bir ibadet olan kurban kesebilmesi için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Kurban kesmenin şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

1)Müslüman olmak.

2)Hür olmak.

3)Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.

4)Âkıl ve bâliğ olmak. (Bu şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.)

5)Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban kesmek Allah rızası için gerçekleştirilen bir fedakarlık örneği olmakla birlikte, yüce yaratanın kullarına bahşettiği tüm nimetlere şükür göstergesidir. Hem dünyevi hem de uhrevi bela ve musibetlere karşı kalkan görevi üstlenmektedir.

Kurbanın yere damlayan ilk kan damlası sayesinde kulların hayatları boyunca işlemiş olduğu her günaha mağfiret olunmasını sağlamaktadır.

Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Kurbanlarınızı büyük yapınız. Muhakkak ki onlar sırat üzerinde sizin binekleriniz olacaktır."

Kurban ibadetini gerçekleştirmek, toplumda dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma gibi eşsiz güzellikte duygularının ön plana çıkarılmasına ve yoğun bir şekilde hissedilmesine vesile olmaktadır.

Yüce Mevla'nın sunduğu nimetlerden tüm kullarının yararlanmasını sağlamaktadır, böylece sosyal adaletin gelişmesine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır.

Nitekim Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, "Kim gönül hoşluğu ile Allahtan sevap umarak kurbanını keserse onun için kendisini ateşten koruyan bir kalkan olur" buyurmuşlardır.

Kurban kesmek kişiyi, mal ve para arzularından ve cimrilik duygusundan kurtararak; zengin bir kimseye malını yüce yaratıcının yolunda başka kimselerle paylaşma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırır ve bundan keyif duymasını sağlamaktadır. Bu sayede zengin kişiyi sonu gelmez cimrilik duygularından ve önüne geçilemez dünya malına tutkunluğundan kurtarmaktadır.

Kurban, fakir olan kimselere ise zengin olan kulların yardımı ve paylaşması sayesinde yüce Allah’a şükür ve minnet duygularıyla yönelmesine, kendini yaşadığı toplumun gerçek bir bireyi gibi hissetmesine, sunulan dünya nimetlerinin de dağılımı noktasında karamsarlık ve düşmanlık gibi kötü duygulardan kendisini arındırmasına vesile olmaktadır.

Kurban kesmenin önemi ve faziletleri konusuna ilişkin, ‘’Muhakkak yarın kıyâmet günü kestiğin bu kurbanın kanını ve etini getirip yetmiş kat fazlasıyla, terâzinin sevâplar kefesine koyarlar." buyuruldu.