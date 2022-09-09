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Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz'dan skandal sözler! LGBT haklarını Allah rızası için savunuyormuş!

İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, katıldığı yayında 'Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum.' şeklinde skandal sözler sarf etti.

9 Eylül 2022 Cuma 08:02 - Güncelleme:
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İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan ve geçtiğimiz günlerde CHP kürsüsünde helallik isteyen Fatma Yavuz, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce LGBT sapkınlarının sözde 'onur yürüyüşü'ne katılan Yavuz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında LGBT'lerin haklarını 'Allah rızası için' savunduğunu öne sürdü.

"LGBT HAKLARINI ALLAH RIZASI İÇİN SAVUNUYORUM"

Yavuz, skandal açıklamasında "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. Ben hak hukuk adaleti Allah için savunuyorum bunu anlamayacak ne var" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ KÖR ETTİM"

Çok tepki aldığını ancak entelektüel yolculuğunda kendisini kör ettiğini savunan Yavuz, "Fatma dedim gözüne parmağını sok ve kör et. Fatma dedim tamamen kör olman lazım. Gözlerini kapatmazsan göremezsin" diye konuştu.

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