Diyanet’ten işaret dilinde dini kavramlar sözlüğü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Web sayfamızda videosu da var. Yine zihinsel ve bedensel engelliler için yaptığımız çalışmalar var” dedi. Engellilerin kendileri için değerli olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak onların eğitimi noktasında yaptıklarının gerçekten çok önemli çalışmalar olduğunu vurgulayan Erbaş “Engelli kardeşlerimizin ilimden istifade edebilmesi için Diyanet olarak gerekli ortamları hazırlamaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde 2 bin 500 engelli kardeşimize Kur’an kurslarında hizmet veriyoruz” diye konuştu.