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Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

AA17 Ekim 2023 Salı 13:10 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürüyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1506'ncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Levent, "Fadime'm için buradayım, onu almadan bir yere gitmeyeceğim. Kızım seni o mağaralar için doğurmadım. Beni duyuyor, görüyorsan dön gel. Seni çok özledim." dedi.

Kızına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirten Levent, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Levent, "Fadime'm güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek, evladını çok özlediğini söyledi.

Biçer, "Dağda bulunan bütün gençlere sesleniyorum; gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Sakın onların yalanlarına kanmayın." diye konuştu.

  • Diyarbakır anneleri
  • HDP il binası
  • evlat nöbeti

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