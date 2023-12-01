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Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine devam ediyor.

AA1 Aralık 2023 Cuma 16:08 - Güncelleme:
Diyarbakır anneleri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdürüyor
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1552'nci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Aydan Arslan, 8 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

"Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Evladımı HDP'den istiyorum. Ne hakları vardı bu anneleri ağlatmaya?" diyen Arslan, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Fadime Aksu ise 10 yıldır haber alamadığı oğlu için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

Aksu, "HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Çocuklarımızı onlar için büyütmedik." dedi.

Evladına kavuşana kadar nöbeti sürdüreceğini ifade eden Aksu, evine dönmesi için oğluna çağrıda bulundu.

  • diyarbakır anneleri
  • nöbet

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