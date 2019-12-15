Terör örgütü PKK’ın dağa kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Son olarak annelerden Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer’in PKK’nın elinden kurtularak teslim olmasıyla, HDP önündeki ailelerin çocuklarına kavuşma umudu daha da arttı. Havanın soğuması ve yağışların başlamasının ardından kendileri için kurulan çadırda ‘evlat nöbeti’ne devam eden anne-babalar, 103’üncü günü geride bıraktı. Diyarbakır’ın Hani ilçesinden 4 yıl önce kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Fatih için nöbet tutan anne Sevdet Demir, “Son durağımız, son umudumuz burası. Biz buraya çocuklarımız için geldik. Burası, ya bana bayram yeri olur, ya da mezar olacak” dedi.

FETÖ GÖZ YUMDU

Oğlunun kaçırdıktan sonra 8 gün boyunca telefonunun kapalı olduğunu belirten Sevdet Demir, “Dokuzuncu gün aradık telefonu açmıştı, ancak cevap vermedi. İki saat sonra başka biri arayarak ‘oğlumun HDP’de olduğunu, iki arkadaşıyla beraber Lice’ye gideceklerini’ söyledi. Polise başvurduk. O zaman FETÖ’cüler vardı. Kimse bize yardım etmedi. FETÖ’cüler çocuklarımızın dağa kaçırılmasına göz yumdu” diye konuştu.

ŞİMDİ SIRA AZAT’DA

Evlatlarına ‘teslim olun’ çağrısında da bulunan annelerden Remziye Akkoyun da oğlu Azat’a Kürtçe seslendi. Akkoyun, “Bak Cafer geldi, Azat sen de gel, sen de kaç. Devlete teslim ol. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah Cafer gibi gelirsin. Azat sen de annenin yanına gel” ifadelerini kullandı. Anne Mevlide Üçdağ da, oğlu Ramazan’a, “O iyi bir yol değil. Sen Kur’an-ı Kerim okumuş insansın. Onlardan ayrıl. Sürekli gözüm yolda, kulağım telefonda. Bak Cafer geldi. Sen de gel, bizi mutlu et” diye seslendi.