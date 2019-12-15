Diyarbakır anneleri terörü bitirecek: Burası ya bayram yeri ya da mezarımız olacak
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden Sevdet Demir, “Burası son durağımız. Çocuklarımıza kavuşmak için gerekirse ölene kadar bekleyeceğiz” dedi.
Terör örgütü PKK’ın dağa kaçırdığı çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Son olarak annelerden Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer’in PKK’nın elinden kurtularak teslim olmasıyla, HDP önündeki ailelerin çocuklarına kavuşma umudu daha da arttı. Havanın soğuması ve yağışların başlamasının ardından kendileri için kurulan çadırda ‘evlat nöbeti’ne devam eden anne-babalar, 103’üncü günü geride bıraktı. Diyarbakır’ın Hani ilçesinden 4 yıl önce kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Fatih için nöbet tutan anne Sevdet Demir, “Son durağımız, son umudumuz burası. Biz buraya çocuklarımız için geldik. Burası, ya bana bayram yeri olur, ya da mezar olacak” dedi.
FETÖ GÖZ YUMDU
Oğlunun kaçırdıktan sonra 8 gün boyunca telefonunun kapalı olduğunu belirten Sevdet Demir, “Dokuzuncu gün aradık telefonu açmıştı, ancak cevap vermedi. İki saat sonra başka biri arayarak ‘oğlumun HDP’de olduğunu, iki arkadaşıyla beraber Lice’ye gideceklerini’ söyledi. Polise başvurduk. O zaman FETÖ’cüler vardı. Kimse bize yardım etmedi. FETÖ’cüler çocuklarımızın dağa kaçırılmasına göz yumdu” diye konuştu.
ŞİMDİ SIRA AZAT’DA
Evlatlarına ‘teslim olun’ çağrısında da bulunan annelerden Remziye Akkoyun da oğlu Azat’a Kürtçe seslendi. Akkoyun, “Bak Cafer geldi, Azat sen de gel, sen de kaç. Devlete teslim ol. Sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah Cafer gibi gelirsin. Azat sen de annenin yanına gel” ifadelerini kullandı. Anne Mevlide Üçdağ da, oğlu Ramazan’a, “O iyi bir yol değil. Sen Kur’an-ı Kerim okumuş insansın. Onlardan ayrıl. Sürekli gözüm yolda, kulağım telefonda. Bak Cafer geldi. Sen de gel, bizi mutlu et” diye seslendi.
ANNELER TERÖRÜ BiTiRECEK
‘Evlat nöbeti’ndeki ailelere Türkiye’nin dört bir yanında destek ziyaretleri devam ediyor.
Yedi Renk Tek Yürek Platformu da, acılı annelerin feryadına İstanbul’dan kulak verdi. Platformun Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu beraberindeki heyet ile birlikte dün ‘evlat nöbeti’ndeki annelere destek için Diyarbakır’daydı. Durmuşoğlu’na ziyaretinde platformun Elazığ, Sivas, Yozgat, Malatya, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır kadın kolları başkanları eşlik etti. Nöbet çadırındaki annelerle tek tek kucaklaşan Durmuşoğlu ve beraberindekiler, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi. Durmuşoğlu, Diyarbakır Anneleri’mizin çığlığını duyduk ve onlarla aynı yüreği, sıkıntıyı, üzüntüyü yaşadığımızı hissettirmek için geldik. Uzaktan bunları yaşıyoruz, ama gelip bizim onlara destek olduğumuzu bilmelerini istedik Biz Türkiye olarak, Türkiye kadınları olarak buradayız” dedi.
ŞER YAPININ EMİR KULU
Türkiye’nin neredeyse yarım asırdır terör belasıyla mücadele ettiğini belirten Asuman Sula Durmuşoğlu, “Bin yıldır bu topraklarda kök salmış, eş dost akraba olmuşuz. Bizleri etnik kimliklere bölerek ayrıştıran, dünyadaki sömürü düzenini kuran şer yapılar, Türkiye gelişmesin, güçlenmesin, cehalet ve sefalet içinde kalsın istiyor. Hain terör örgütü PKK da bu şer yapıların emir kulu olarak birliğimizi, dirliğimizi hedef alıyor” diye konuştu.
Durmuşoğlu, “Biz sivil toplum kuruluşları olarak gördüklerimizi, duyduklarımızı, yaşadığımız illerde anlatmalıyız. Yavaş yavaş başladı, dilerim ki anneler evlatlarına kavuşsun. İnşallah annelerimizin dertlerine hep birlikte çare olacağız. Türkiye kadınını dünya tanımış. Hepimiz aynı mayadan geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Anneler dışarı çıktıysa bu terör bitecek, anneler terörü bitirecek” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.