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Diyarbakır annelerinden Bingöl: Evladımı HDP götürdü, evladımı onlardan istiyorum

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl, 'Evlatlarımızı istiyoruz ve evlatlarımızın peşindeyiz. Evladımı HDP götürdü, evladımı onlardan istiyorum. Yeter artık evladımızı bıraksınlar.' dedi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 14:22 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinden Bingöl: Evladımı HDP götürdü, evladımı onlardan istiyorum
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1476'ncı gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Evladına kavuşuncaya kadar mücadelesine devam edeceğini anlatan Aksu, "Çocuğum yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Çocuğumdan 10 senedir haber alamıyorum. Hiçbir zaman peşini bırakmayacağım. Yavrum ne olursun dön." dedi.

Anne Fatma Bingöl ise çocuğuna kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Çocuğunu çok özlediğini anlatan Bingöl, "Evlatlarımızı istiyoruz ve evlatlarımızın peşindeyiz. Evladımı HDP götürdü, evladımı onlardan istiyorum. Yeter artık evladımızı bıraksınlar. Oğlum gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." diye konuştu.

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