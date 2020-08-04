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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 337. gününde

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 337. gününe girdi.

AA04 Ağustos 2020 Salı 13:42 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 13:42
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlundan haber alamadığını söyledi.

HDP'den evladını istediğini vurgulayan Ay, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu alıncaya kadar mücadeleme devam edeceğim. Hasta oğlumdan ne istediler. Muhammed eve dön, sensiz yapamıyorum. Hastasın oğlum, senin yerin orası değil. Tedavi olman gerekiyor. Ne olur evine dön." diye konuştu.

Annelerden Saadet Ödümlü ise evladı Yusuf'un 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını ifade etti.

Oğlunu HDP kaçırdığı için onlardan istediğini, çocuğu gelinceye kadar eylemine devam edeceğini belirten Ödümlü, "12 bayramı oğlum olmadan geçirdim. O gelirse yeniden bayramımız olacak. Huzurumuz yok. Gel oğlum seni çok özledim. Annen kurban olsun sana ne olur oğlum gel artık." dedi.

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