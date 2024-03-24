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Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor

Diyarbakır'da farklı kentlerden gelen anne ve babaların evlat nöbeti umutla devam ediyor.

IHA24 Mart 2024 Pazar 12:14 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin umutlu bekleyişi sürüyor
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Evladını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 5 yıldır aralıksız sürüyor.

Anne Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Bir umutlu belki bir gün oğlunu burada alıp eve götürmeyi beklediğini ifade eden Uslu, "Hep o umutlu geliyorum. Asla vazgeçmeyeceğim. Allah, nefes verdikçe, ayağıyım tutukça, dilim döndükçe hep geleceğim. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan diğer arkadaşlarınla birlikte gelin" dedi.

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