Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Türk bayrağı hazımsızlığı

Geçtiğimiz gün İstiklal Marşı ve şehitlerimize saygısızlık yapan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesinin ardından şimdi de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bir skandala imza attı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Parti'ye geçmesinin hemen ardından belediye meclisine asılan Türk bayrağı indirildi.

DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis salonunda 2023 yılında bulunan Türk bayrağının bu yıl salonda olmaması gözlerden kaçmadı.

SADECE BELEDİYEYE AİT BAYRAK KALDI

Yeni çekilen fotoğraf karelerinde sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü. Bayrağın kaldırılması tepkilere neden oldu. DEM Partili Diyarbakır Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, şehirdeki Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıklamıştı.

BİR SKANDAL DA MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA ATMIŞTI



DEM Parti'nin adayı Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı krizi çıkmıştı. AK Parti Grubu'nun gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebi DEM Parti grubu tarafından 'kapalı alanda olmaz' denilerek reddedilmişti. Çıkan tartışma sonrası AK Partili üyeler salonu terk etmek üzere ayaklanmıştı. Görüntü alan AK Partililerin telefonları zorla ellerinden alınarak görüntüler silinmişti. Gerginlik sonrası AK Partililer mecliste İstiklal Marşı okuyarak saygı duruşunda bulunmuştu. O esnada DEM'li üyeler de oturdukları yerden izlemişti.

Yeşilli Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Sözcüsü Hayrettin Demir, krizi şöyle anlatmıştı: İlk meclis toplantısında İstiklal Marşı ve saygı duruşunun açılış gündemine konulmasını talep ettik. DEM Partililer de gündeme koyacaklarını söylediler. Ancak gittiğimizde gündemde olmadığını gördük. İlk toplantımızda aziz şehitlerimiz anısına İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmamız gerekiyor. Bunun üzerine grup olarak tepki gösterdik. Cevap olarak 'Burası kapalı alan. Kapalı alanda olmaz' dediler. Toplantıyı terk edip istişare ettik. Geri dönüp okunmasını talep ettik. Grup olarak İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulunduk. Ahmet Türk dahil hiçbir DEM Partili saygı duruşunda bulunmadı, İstiklal Marşı'nı okumadı. Görüntü alan bazı arkadaşlarımızın telefonlarındaki görüntüler itiş kakış sonucu alınarak silindi.

Mardin Belediye Meclisi'nde şehitlerimize ve İstiklal Marşı'na saygısızlık