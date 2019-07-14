Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Hazar Gölü'ndeki tesis mühürlendi

Hazar Gölü sahil şeridinde Maden ilçe sınırları içerisinde bulunan tesiste Kaymakamlık görevlileri incelemede bulundu.

Yapılan denetleme ve incelemenin ardından söz konusu tesisin insan sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığı gerekçesiyle mühürlenmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Maden ilçesi Gezin köyünde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Hazar Gölü Kampı ve Dinlenme Tesisi, Maden Kaymakamlığınca alınan 12.07.2019 tarihli karar ile yapılan incelemede, kamp ortamının eğitim, sağlık, güvenlik açısından çocukların beden ve ruh sağlığı için uygun olmadığı, daha önce giderilmesi gereken eksikliklerin tamamlanmadığı, bu durumun çocukların sağlığı, güvenliği ve eğitimi açısından risk teşkil etmesi sebebiyle kapatma kararı alınmıştır."

Açıklamada, alınan karara istinaden gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Maden Kaymakamlığı ve Elazığ İl Özel İdaresi personelince tesisin kapatılıp mühürlendiği bildirildi.