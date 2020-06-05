İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7578
  • EURO
    7,6805
  • ALTIN
    371.004
  • BIST100
    110143
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 askeri personel gözaltına alındı
Güncel

Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 askeri personel gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 askeri personel gözaltına alındı.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:41
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 11’i muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şahıs yakalanırken, 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

12 sene önce işlenen cinayetin katil zanlılarını 'özel ekibi' yakaladı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.