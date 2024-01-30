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Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün şehir yapılanmasının sözde sorumlusunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

AA30 Ocak 2024 Salı 10:18 - Güncelleme:
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Daire Başkanlığı, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı TEM ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada 26 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS şehir yapılanmasının sözde sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E, S.Ç, M.G. ve M.S.Ç. yakalandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yapılan araştırmalarda, Ö.Ç'nin, terör örgütünün yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiğinin belirlendiği belirtildi.

Ö.Ç'nin hücre yapılanmasındaki diğer şüpheliler M.E, S.Ç, M.G. ve M.S.Ç. ile sabotaj ve suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşıldığı aktarılan açıklamada, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitlerin yapıldığı kaydedildi.

Yapılan hassas istihbarı çalışmalarda, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki kişilerin oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Şüphelilerin gençlerin zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları, ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, daha sonra yasa dışı şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, M.G. ve M.S.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı."

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