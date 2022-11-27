Diyarbakır TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları isim listesi! 2022 Diyarbakır TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama

Diyarbakır TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi sürüyor. Kura çekiminde ikinci etabın sonuna gelinirken, 28 Kasım'da Diyarbakır için kura çekimi gerçekleştirilecek. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi ile birlikte 5 bin 550 konut sahiplerini bulacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Malatya'nın Yazıhan, Balaban, Kuluncak, Pütürge ve Kale ilçeleri için de aynı gün çekiliş yapılacak.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak.

Diyarbakır merkezde ve Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş ilçelerinde toplamda 5 bin 550 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Diyarbakır kura çekilişi saat 10.00'da başlayacak.

NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ kura sonuçları ve isim listesi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi sitesinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

TOKİ sosyal konut projesinde 2023 yılının ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

26-28 Kasım: Diyarbakır

26-28 Kasım: Malatya

1 Aralık: Bolu ve Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük